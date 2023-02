Valentýn slavných: Opuštěná Lela Vémola s pugéty růží, Dara Rolins s láskou na pláži i obdarovaná Agáta

Jak slavily svátek zamilovaných naše celebrity? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

O Daře Rolins (50) všichni víme, jak zamilovaná aktuálně je. Šťastnou ji dělá fotbalová legenda Pavel Nedvěd (50). Zamilovaný páreček tráví aktuálně společné chvíle v Dubaji. „Krásného Valentýna,“ napsala zpěvačka k fotce pořízené na pláži, na níž je zachycena v náručí svého partnera.

Moderátorka Lucie Borhyová (44) sice na Valentýna pracovala, ale k tomuto dni se samozřejmě vyjádřila. „Slavíte, nebo neslavíte? Každopádně za mě by se láska měla hýčkat pořád, bez ohledu na to, co je právě za den," nechala se slyšet stálice nováckého zpravodajství.

Herečka Veronika Žilková (61) dostala kytku od svého přítele Josefa Holomáče. „Valentýnská kytka, kdo nedostal, má tuhle se mnou na půl,“ vtipkovala.

Pozadu nebyla ani její dcera Agáta Hanychová (37), která dostala obří kytici od mediálního magnáta Jaromíra Soukupa (53). „Krásného Valentýna všem,“ doplnila budoucí trojnásobná maminka.

O romantickou fotku se podělila i moderátorka Gabriela Lašková (33). „Valentýn nikdy nebyl zrovna náš lásky čas, ale ještě na žádného Valentýna jsem nebyla tolik vděčná za to, že tě mám. Děkuji, jsi moje všechno,“ připsala k fotce, kde se objímá s manželem.

Štefan Margita v průběhu úterý zavzpomínal na lásku svého života Haničku Zagorovou (✝75), jež loni odešla do hudebního nebe. „Všem vám přeji krásného Valentýna,“ připsal k jejich společné fotce.

A Zlatá slavice Lucie Bílá (56) dostala dárek přímo velkolepý. Z nemocnice si mohla odvézt domů svého siláka Radka Filipiho, který podstoupil operaci páteře a pár dní si poležel na nemocničním lůžku. „Tak si vezu svého Valentýnka domů. Přeji vám všem pevné zdraví a krásného svatého Valentýna.

Zápasník MMA Karlos Vémola (37) nezapomněl na svou ženu Lelu, ač momentálně trénuje v Thajsku. A poslal jí dokonce dva obří pugéty růží. „První potěšila, ale druhá překvapila, chybíš mi Karlosi,“ stýskalo se Lele. ■