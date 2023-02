Gabriela Gášpárová v slzách: Takhle reagovala na pikantní záběry expartnerů Pítra a Andrey ze Survivoru

Gabriela Gášpárová svému partnerovi věří. Přesto nakonec neudržela slzy. Foto: Super.cz/TV Nova

Tohoto faktu si je vědoma i Pítrova partnerka Gabriela Gášpárová (21), která se nebojí, že by mezi bývalým párem mohla opět vzplanout jiskra.

Zdá se ale, že k sobě Pítr s Andreou mají na ostrově poměrně blízko, jak zveřejnila televize Nova v jedné z ukázek, která obsahovala pouze momenty, kdy jsou expartneři spolu. A to, jak během soubojů, tak i v noci na podestě, kde si ustlali vedle sebe. A ani přes fakt, že Andrea ví, že je Pítr zadaný, se neváhala přitulit.

"Je to nějaký sestřih, nemůžu z toho poznat, co se tam děje. Pítrovi věřím a doufám, že k ničemu, co přechází hranice, nedojde. Snad bude všechno v pohodě. Je to nepříjemné, to by bylo asi každému, ale jak jsme mohli vidět hned na začátku, Pítr vedle ní nechtěl spát. Myslím, že to možná může být ze strany Andrey a Pítr s tím nemůže nic dělat, doufám," řekla Gabriela pro Tn.cz.

K videoukázce se vyjádřila i vítězka Love Islandu Laura Chebetová, jež má na ostrově také svého partnera Martina. Tyhle záběry by dle svých slov tak statečně jako Gábi rozhodně nevzala.

„Já kdybych tohle viděla, tak bych se asi rozplakala. Ty jsi možná v tomhle silnější než já. Pokud jde o Martina a šlo o hru, tak by nezašel možná takhle daleko. Pro mě osobně je to dost daleko na to, že má doma mě. Asi bych to snášela hůř, ale chápu, že to může být i nějaká herní strategie,“ vyjádřila se Laura, jejíž slova Gabrielu nakonec zlomila a slzu nedokázala skrýt. ■