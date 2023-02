Víte, jaká je nejromantičtější česká kapela? Její lídr ovšem kdysi sbalil holku tak, že ji neustále pronásledoval

Hudebníci o Valentýnu nadělili fanynkám parádní dárek. Michaela Feuereislová

„V Česku je samozřejmě spousta chlapů, kteří říkají, jak Valentýna neslaví a neřeší, ale nakonec jen málokterý chlap je tak odvážný, že domů přijde bez kytky (smích). My Valentýna ctíme, ale stejně tak líbáme svoje ženy i na 1. máje pod třešní. Láska by se měla slavit častěji než jedenkrát do roka. A Valentýn je pro to další fajn příležitost,“ svěřil se Super.cz zpěvák kapely Tomáš Polák.

Zároveň nám potvrdil, že se všichni členové kapely považují za velké romantiky. „Jednoznačně. To bychom jinak popřeli myšlenku celého našeho turné. Tak ať nám všem romantický smyčce hrajou v nekonečný smyčce.

Dnes jsou kluci z kapely šťastní tátové, ale na jaké nejlepší rande si lídr oblíbené skupiny vzpomene? „To první, to je jasné, někdy v patnácti, dělal jsem, že jdu náhodou ulicí, kterou chodila má tehdejší láska, přitom jsem tam na ni čekal, abych ji mohl doprovodit domů. I těch pár chvil byly nezapomenutelné okamžiky. To byly časy! (smích) Ale teď, jak už máme všichni děti, tak bereme jako rande jakoukoli příležitost strávit aspoň chvíli jenom se svými ženami, třeba na krátké večeři nebo i na obyčejném nákupu,“ doplnil před koncertem zpěvák Tomáš Polák. ■