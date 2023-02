Fanoušci Docenta mohou jásat: Režisér Strach potvrdil pokračování. Jaké chystá obsazení?

Režisér Jiří Strach prozradil, že Docent první sérií nekončí. Foto: Super.cz/Česká televize

První díl sledovaly víc než 2 miliony diváků, druhý 1,9 milionů. A také u posledního třetího dílu se předpokládá, že bude sledovanost velmi podobná.

„Je to neuvěřitelné číslo. Možná je to letošní televizní rekord, nevím. Obvykle dva miliony přesáhnou jen vánoční pohádky,“ prozradil režisér Jiří Strach pro Super.cz se slovy, co dle něj diváky na minisérii tak zaujalo.

„Myslím, že diváky přitáhla kombinace silných scenáristických a hereckých jmen. I v menších rolích se objevují špičkoví hráči jako Lenka Vlasáková, Honza Vondráček, Alois Švehlík a mnozí další. Ve třetím díle si zahrál ještě Otmar Brancuzský, škoda, že už se vysílání nedožil. Měl jsem ho moc rád,“ zavzpomínal i na herce a dabéra, který odešel do uměleckého nebe minulý rok v říjnu.

Diváci si stihli Docenta natolik oblíbit, že jsou pro ně tři díly málo. Avšak nemusí smutnit, scénář k druhé sérii je již na stole.

„Kluci scenáristi už píšou druhou řadu Docenta. Stejné postavy, jiný příběh. A těším se, jak jim ty postavy vyrostou dále pod rukama. Protože je jasné, že při třetím dílu zjistí, že se potřebují, že nemohou jeden bez druhého. A že teorie a psychologické profily nemusí být vždycky jen na prd,“ dodal známý režisér. ■