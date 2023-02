Mráčky v ráji? Vítězka SuperStar s růžovou hřívou opět posunula svatbu

Zpěvačka Tereza Mašková se nevdá ani letos. Video: Ondřej Kočí, Super.cz

„Měla být letos v létě, ale ještě jsme ji odložili, protože je hodně práce a za to jsme rádi a já bych na to chtěla mít klid, i když je pravda, že ten klid není nikdy. Momentálně jsme to dali na příští rok v červnu. Já bych chtěla, aby svatba byla taková, jakou ji mám vysněnou – princezna, zámek, aby tam byl klid a čas na to vše promyslet,“ svěřila se Tereza Super.cz, se kterou jsme si povídali během natáčení zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

A práce má charismatická zpěvačka opravdu požehnaně. V březnu ji čeká premiéra muzikálu The Bodyguard, kde si zahraje a zazpívá písně Whitney Houston a bude se alternovat s Evou Burešovou (29). A v dubnu ji už čeká velký koncert v Kongresovém centru v Praze. „To bude s orchestrem Karla Vlacha, kterého jsem součástí. Mám ráda tuto hudbu. Moc se na to těším. Diváci se mohou těšit na neobvyklý koncert, budou tam tanečnice, orchestr plus moderní písničky,“ dodala Tereza Mašková během rozhovoru. ■