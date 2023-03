Václav Neckář oslaví 80. narozeniny! Poprvé promluvil o velkolepé oslavě. Jak je na tom zdravotně?

Václav Neckář poskytl po dlouhé době rozhovor. Super.cz

Václav Neckář letos oslaví velké jubileum. Prozradil, že si k osmdesátinám nadělí v říjnu velký narozeninový koncert. Na pódiu se stále cítí jako ryba ve vodě a fanoušci ho doslova nabíjí energií. "Můj bratr před koncertem vypadá, že to možná nedá. Na jevišti pak ožije a jede jako zamlada. Nabíjí ho to," prozradil Neckářův bratr Jan, který s ním vystupuje. Neckář, který si v říjnu pobyl v nemocnici, je nyní zdravotně v pořádku a žádné problémy ho netíží.

Velkolepý narozeninový koncert by se měl konat 25. října. "Není úplně vše doladěné do detailů. Uvidíme, kdo se zúčastní, ne všichni mají čas. Je to trošku ve hvězdách. Bude to ve Foru Karlín," doplnil Jan Neckář.

A co by si Václav Neckář k narozeninám přál? "Přál bych si, abych ještě zpíval, aby bylo více koncertů," usmívá se legenda.

Bratři společně vystoupili také na Česko-Slovenském plese. "Myslím, že jsme tady ještě nehráli. V Obecním domě jsem zpíval mockrát, poprvé v roce 1966," prozradil Super.cz Václav s tím, že koncertů má v poslední době hodně.

"Před Vánoci jsme měli asi patnáct koncertů, v lednu jsme s bráchou hráli v divadle v Teplicích, to měl zrovna můj syn narozeniny a dnes má můj bratr narozeniny. Sešlo se to," prozradil Neckář.

Jaká bude oslava Jana Neckáře? "V našem věku už moc neslavíme, my jsme rádi, že jsme se ho dožili. Já budu rád, když se přijedou vnoučata podívat na dědečka a zjistí, že ještě funguje," usmívá se jan Neckář.

"Dnes asi tančit nebudu," řekl Václav a jeho bratr ho hned doplnil: "To už nehrozí. My už tolik tanci nedáme. ■