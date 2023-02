Exkluzivní zpověď: Po šedesátce si užívám pařby, žiju v jiné dimenzi. Heidi Janků promluvila i o odvážném tanci na baru

Heidi Janků byla hostem pořadu v Superchat. Video: Gabriela Wolfová, Super.cz Superchat

Heidi vyhazovala nohy tak vysoko, že si návštěvníci podniku a později také sledující videa užili i pohled na její spodní prádlo.

"Když jsem viděla, že to video létá po internetu, v pohodě jsem nebyla. Hrozně jsem se lekla. Chtěla jsem se zahrabat pod zem a nevylézat ven až do května. Ten pátek mi nebylo dobře. Celé video jsem viděla až v neděli večer, neměla jsem odvahu se na něj podívat," řekla v Superchatu Heidi.

"Neřešila jsem věk vůči videu. Řešila jsem to, že jako známá osobnost bych takové věci dělat neměla. V tu chvíli mi to přišlo spontánní, vtipné, moc jsem to neřešila. V náladě jsem byla, ale ne totálně opilá, nepadala jsem z baru. Až na ty nohy, ty jsem nemusela vyhazovat tak vysoko," krčí rameny zpěvačka.

Video zveřejnil moderátor Leoš Mareš, který Heidi předtím nepožádal o povolení. Měla zpěvačka nutkání s ním situaci později řešit? "Napadlo mě zavolat mu, ale když jsem viděla, že tam je video už nějaké dvě tři hodiny, tak jsem si řekla, že už nemá cenu se v tom hrabat. Jen jsem mu napsala do komentářů, tak dík. Odepsal mi, že to bylo nejvíc," směje se už nyní Heidi.

"Dělali jsme spolu s Leošem jeho silvestrovské pecky, trošku se známe. Myslím si, že to udělal s dobrým úmyslem," dodává zpěvačka, která byla překvapena a také následně potěšena, jak milé komentáře pod videem jsou.

"99 procent bylo hezkých, milých, smířlivých, hlavně ženy mě chválily, čehož si velmi považuji," říká Janků.

Heidi Janků se poprvé vdávala v osmnácti letech. Manželství se Zbyňkem Janků vydrželo velmi krátce, již v 24 letech byla ve vztahu s Ivem Pavlíkem, se kterým žila 36 let. V mládí nezažívala párty, které prožívají její vrstevníci.

"Užívám si, můžu si dělat, co chci. Pařby, které zažívám poslední dobou, jsem nezažila. Možná na střední škole. Hned po maturitě jsem se vdávala, od osmnácti jsem byla pořád na jevišti, pracovala jsem. Neříkám, že jsem si život neužila, ale nyní si užívám v jiné dimenzi. Obklopuji se výrazně mladšími přáteli, jsem naladěná na jejich vlnu. Doporučuji to všem ženám v mém věku si vyrazit. Nespadnout do papučového stylu," apeluje na vrstevnice zpěvačka.

Když se načančám je její legendární hit, který ji provází celou její kariéru. Není vystoupení, kde by si píseň organizátoři vyloženě nevyžádali.

"Jsem za ni vděčná. Provází mě celou moji kariéru. Znám spoustu zpěváků, kteří se celý život snaží, aby měli megahit a nepovede se to. Možná, kdybych ji neměla, dělám úplně něco jiného a nejsem na pódiu. Je trošku infantilní, je z pohádky. Ivoš, když ještě žil, tak mi říkal, že jestli to budu zpívat v sedmdesáti, tak mě bude strašit z hrobu. Tak mám ještě deset let. Zařazuji ji na konec svých vystoupení, kdybych ji dala na začátek, tak by pak všichni odešli. Lidi na ni čekají. Byla bych blbá, kdybych na svůj největší hit byla někdy naštvaná," dodala v pořadu Superchat Heidi Janků.

Co prozradila o vztazích, o kariéře nebo o velmi náročném dospívání, smrti rodičů, bratra i manžela? Otevřený rozhovor s Heidi Janků můžete poslouchat i na všech podcastových platformách. ■