Emoce přímo na place. Tereza Brodská během natáčení nečekaně rozplakala Evu Burešovou

Tereza Brodská rozplakala Evu Burešovou. FTV Prima

„Chtěla jsem ti moc pogratulovat k miminku. Nejen jako mamince, ale i skvělé parťačce a holce. Moc mě mrzí, že jsem to dodnes neudělala,“ vnesla do scénáře svoji iniciativu Tereza Brodská, a předala tak Burešové nejen přání, ale i dárek. Následně dokončila věty ve scénáři, a vehnala Evě Burešové do očí slzy radosti. Burešová porodila syna Tristana Williama loni v srpnu, k natáčení se vrátila nedávno. Stejně jako Tereza Brodská.

Pro tu si scenáristé připravili dějovou linku plnou lásky. Zamiluje se totiž do rybáře Raula v podání Vladimíra Kratiny. „Je to celkem nečekané, ale o to víc zajímavé spojení. Sama jsem zvědavá, jak to bude pokračovat. Láska přichází v každém věku. Raul je vášnivý rybář a musím říct, že já jako Tereza k tomu nemám absolutně žádný vztah,“ prozradila Brodská. Ta si dokonce vzpomněla na jednu vtipnou historku.

„Když byl můj syn malý, byl na rybách s Tomášem Töpferem. Chytil obrovského kapra. Byla jsem na něj tak pyšná, že jsem mu ten úlovek dala do mrazáku, kde zůstal asi dvanáct let. Byla to vzpomínka a já toho kapra nechtěla vyhodit. Byla to přece jeho první ryba. Rozloučit jsme se s ní museli, až když se nám ten mrazák rozbil,“ vzpomínala Brodská s úsměvem. ■