Velká radost u Lucie Bílé. Čím Zlatou slavici na Valentýna potěšil její přítel?

Lucie Bílá dostala krásný dárek k Valentýnu.

„Tak si vezu svého Valentýnka domů. Přeji vám všem pevné zdraví a krásného svatého Valentýna,“ podělila se Lucie se všemi o svou radostnou zprávu. Zpěvačka navíc nemůže být šťastnější, se svým princem zažívá už osmý rok vztahu. "Je to neuvěřitelný, protože to utíká a já jsem za těch sedm let moc šťastná. Ten člověk mně dělá život hezčí, mnohem hezčí, než jsem ho měla,“ svěřila se nedávno Super.cz.

Radek Filipi díky operaci poznal, že i když jste v perfektní fyzické kondici, vaše tělo může říct dost. Zkrátka léta tvrdého tréninku, volejbalu a sezení za volantem si vybrala svou daň. Teď už má to nejhorší naštěstí za sebou. ■