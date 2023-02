Hodně nečekané přiznání Pavla Lišky: Počurával jsem se na jevišti, musel jsem se vycpávat ručníkem

Pavel Liška na sebe práskl, že se občas počurával na jevišti FTV Prima

„Já se jeden čas počurával na jevišti, protože já jsem si uvědomil tu absurditu, že tady jsme jevišti a něco tady s tím člověkem (kolegou) řeším. A v hledišti jsou lidi a jsou potichu a hraju si na někoho, kdo nejsem. My víme o těch lidech (divácích) a děláme, že tady nejsou a mluvíme o něčem a oni (diváci) vědí, že to děláme jen jako, a pak je tady takovej divnej stav,“ popsal herec svou vizi divadelního herectví v show 7 pádů Honzy Dědka.

„U jedné takové scény, když to vyvrcholilo, jsem měl takový záchvat. Diváci to ani nepoznali. Mně to přišlo tak směšný, že jsem si ucvrknul a stávalo se mi to pravidelně u toho představení. Tak jsem tam pak nosil ručník v trenkách, protože mi bylo trapný, že když skončí přestavení a přijdou kostymérky, tak to sbírají (kostýmy),“ doplnil Pavel Liška v rozhovoru. ■