Popová princezna, která spadla na úplné dno. Ale v této podobě jste Ivetu Bartošovou (✝48) ještě neviděli

Iveta Bartošová by se dožila 57 let, život ale bohužel předčasně ukončila v roce 2014. Foto: Petr Horník, Právo

Nevinný půvab, čistý, něžný hlas, Iveta Bartošová byla počátkem 80. let doslova zjevením na naší hudební scéně. Mladá kráska se brzy stala idolem teenagerů a nechyběla na nejrůznějších společenských akcích událostech. Na jednom z retro snímků z konce 80. let se dokonce oblékla do dresu a hrála fotbal!

Co se týče jejích pěveckých kvalit, chválou nešetřil ani známý diskžokej a hudební publicista Miloš Skalka: „Byla docela zčeřením poklidné hladiny… přinesla na scénu něco nového, nevinné mládí. Navíc na rozdíl od mnoha jiných začínajících opravdu uměla zpívat.“

Rodačka z Čeladné měla pěveckou průpravu z Lidové školy umění a veřejně začala vystupovat ještě jako středoškolačka s amatérskou skupinou Dianthus. V roce 1983 na sebe upozornila na festivalu Mladá píseň Jihlava, kde získala cenu poroty. Důležité ale bylo, že poznala lidi, kteří jí pomohli s rozjezdem úspěšné kariéry. Na startu stál po jejím boku další objev z Jihlavy, o šest let starší Petr Sepéši (✝25).

Ivetina první velká láska a osudové setkání se Štaidlem

Petr Sepéši, do kterého se mladá zpěvačka zamilovala, bohužel v roce 1985 zahynul při autonehodě a Bartošová se musela s touto osudovou ranou vyrovnat. Postupně začala budovat sólovou kariéru. Na jaře roku 1987 zakotvila jako čerstvá Zlatá slavice z roku 1986 v Orchestru Ladislava Štaidla. Slavný hudebník se později stal jejím životním partnerem a později se jim narodil i syn Artur.

Bartošová byla tehdy na vrcholu kariéry. Za spoustou hitů, které nazpívala, stál jako skladatel i producent právě Štaidl. Roku 1997 účinkovala v úspěšném muzikálu Dracula, objevily se ale první trhliny ve vztahu se Štaidlem. Po rozchodu se Bartošová snažila osamostatnit i po tvůrčí stránce, osobnost známého skladatele a zkušeného producenta jí ale scházela.

Vzestupy a pád na úplné dno

Od té doby byla kariéra Iveta Bartošové jako na horské dráze. Sice nazpívala pár dalších hitů a působila v zajímavých projektech, světlé okamžiky ale střídaly pády na dno a následné comebacky. Partnerské eskapády a nejrůznější excesy Ivety Bartošové byly na denním pořádku. Populární zpěvačka trpěla úzkostmi a problémy řešila tím nejhorším možným způsobem: prášky a alkoholem.

Situace se stále opakovala: kolapsy, krátkodobá umístění v léčebnách, poté podepsání reverzu a všechno znovu dokola. Zpěvačka se kromě toho obklopovala také nesprávnými lidmi, mnozí z nich ji jen využívali a snažili se po jejím boku zviditelnit. Došlo i na několik pokusů o sebevraždu. Ten poslední, kdy svůj život ukončila pod koly vlaku v Uhříněvsi, jí bohužel vyšel. ■