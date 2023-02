Vzpomínky s hvězdičkou. Leoš Mareš si na plese nebral servítky a pronesl košilatý vtípek

Leoš Mareš na sebe práskl zajímavou věc Herminapress

Leoš Mareš (46) je známý tím, že jde z akce do akce. Mezi jeho práci patří i účinkování na plesech, jak tomu bylo i v Brně. Překvapilo nás ale to, když se přiznal, že soukromě na plesy nechodí, protože vlastně nemá s kým.

“Asi by mě to bavilo a užil bych si to, ale jak nejsem v té bublině lidí, co na plesy chodí, tak vlastně je to pro mě jen práce. A možná to je škoda, protože když tam jste bez nějakých povinností, tak to vlastně může být celkem fajn,” řekl Leoš Super.cz.

Jeho žena Monika (41) hlídá jejich roztomilou dcerku Alex a jeho kamarádi zřejmě tanečním radovánkám v obleku neholdují. Leoše k tanci vedla jeho maminka, která říkala, že pro muže je tanec důležitý. Jeho otec to upřesnil tvrzením, že podle tance se pozná, jaký chlap je v intimních chvílích.

Jak je tedy na tom slavný moderátor s tanečním umem? “Řekl jsem to už ve StarDance. Měl jsem první tanec, sambu a v jednu chvíli jsem se oddělil od partnerky. Měl jsem takové sólo, kdy jsem tančil opravdu sám a za to jsem dostal největší pochvalu a největší potlesk. Já jsem tam právě parafrázoval mýho tátu, který vždycky říkal, že se pozná, jaký je chlap v posteli podle toho, jak tančí. No a já jsem dostal největší potlesk, když jsem tančil sólo,” dodal s úsměvem Leoš Mareš. ■