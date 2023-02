Bára Jánová si prošla krušným dětstvím i dospíváním: S psychickými problémy i šikanou jí pomáhal alkohol

Bára Jánová otevřeně o své 13. komnatě Foto: Super.cz/Česká televize

Přestože je Bára půvabná žena, v dětství a dospívání zažila posměch kvůli své štíhlé postavě. Doma ji nutili do jídla, ve škole se jí posmívali, že je příliš hubená, plochá, kostnatá. Lidé v jejím okolí si mysleli, že má anorexii nebo je nemocná. Bára v důsledku toho trpěla hypochondrií, stahovala se do sebe, trápily ji deprese.

"Mělo to na mě čím dál více negativní vliv. Nechtěla jsem pak už ani chodit do školy a obecně mezi lidi, abych se vyhnula nepříjemným narážkám. Bála jsem se jít i jen nakoupit nebo jít jen na autobus. Celý den jsem se psychicky připravovala, že budu muset vyjít z bytu, že mě budou všichni pozorovat, protože jsem hubená a třeba nemocná. Mamka se mnou prožila spoustu probrečených nocí i dní. Prosila jsem ji, aby mě dala do nějakého tábora, kde mě vykrmí,“ svěřila se Bára v pořadu 13. komnata se slovy, že později pomáhal s psychickými problémy i alkohol.

„Alkohol v tom hrál velkou roli, protože se vám uleví. V uměleckém prostředí je toho alkoholu víc. Já jsem v tom hledala, v těch večírcích a podobně, uvolnění, nic jsem neřešila. Tam mi to určitě pomáhalo,“ svěřila se.

S šikanou se Bára setkala i od kolegů. Když jednoho dne vycházela z divadla, tak si vyslechla, že vypadá jako Mrtvá nevěsta Tima Burtona, což se jí zarylo pod kůži.

„To se na mně hodně podepsalo. Byl to spouštěč, řvala jsem snad týden v kuse. Nechtěla jsem nikam chodit ani hrát divadlo. Viděla jsem se jako vychrtlá, nezdravá, a pak jsem začala pochybovat i o svém talentu. Nevěděla jsem kudy kam, viděla jsem černý tunel a ptala se, proč na tomhle světě jsem, že jsem zbytečná a překážím. Jednou jsem si zavolala i záchranku, protože jsem se bála, že si něco udělám,“ prozradila herečka, které po nějaké době pomohl úspěch v práci i to, že začala docházet na terapii.

Dnes se již s psychickými potížemi, vyvolanými šikanou kvůli fyzickému vzhledu, vyrovnala. O tom, co na vlastní kůži zažila, chce mluvit, protože chce co nejvíce zviditelňovat téma tzv. body shamingu, tedy hanobení těla, šikany, posměchu kvůli tělesným proporcím. Věří, že tím pomůže dalším mladým lidem, kteří mají v současné době podobné problémy hlavně kvůli sociálním sítím a nevhodným poznámkám, které si musí často vyslechnout i od svých nejbližších. ■