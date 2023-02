Výměna manželek plná hádek a přehnané kritiky: Vulgární výbuch naštvaného otce

Ve Výměně manželek se nebude šetřit vulgarismy. TV Nova

Jsou spolu téměř jedenáct let a svůj vztah považují za harmonický. Mají dvě děti: osmiletou Lucinku a roční Leontýnku. Do jejich rodiny patří i sedm psů a jeden kocour. Velkou vášní celé rodiny je kynologie. Mají chovnou stanici a vedou i cvičiště psů. Do Výměny manželek se přihlásili z hecu. Lucku zaujala paní, která vůbec neuklízela a nevařila a přála by si, aby Tomáš takovou partnerku na chvíli zažil.

Druhá rodina má pronajatý dům ve vesnici Ledce u Kladna. Šestatřicetiletá Petra pracuje jako pokladní. Jejímu partnerovi Vláďovi je třicet dva a pracuje jako řidič. Spolu vychovávají čtrnáctiletého Honzu, osmiletého Ríšu a tříletého Tomáše. Celá rodina by chtěla jet na dovolenou k moři, což je hlavní důvod, proč se přihlásili do Výměny manželek. Petra si slibuje, že Vláďa díky televiznímu pořadu zjistí, že mít doma uklizeno a navařeno není samozřejmost.

Petra hned po vstupu do nového domu podle výzdoby pozná, že její nová rodina jsou milovníci psů a ona se psů bojí. Brzy zjistí, že se denně bude muset starat hned o několik. Má pečovat i o roční Leontýnku, ale je zaskočená, že se o ni spíše stará, a to včetně koupání, malá Lucka. Osmileté děvče doma připravuje i míchaná vajíčka. Petra má pocit, že rodina peníze místo do dětí investuje do čtyřnohých mazlíčků. Soužití Petry s Tomášem skončí velkým konfliktem po tom, co Tomáš večer zjistí, že malá Lucka celý den nejedla a je hladová.

Lucka je v nové domácnosti překvapená, že rodina vůbec nesnídá. Vzápětí také zjistí, že její nová rodina není moc akční a kluci nejsou zvyklí na pohyb. Zaskočí ji, že tříletý Tomáš pije běžně kolu a jí brambůrky. Lucka rodině uvaří jídlo, ale kluci řeknou, že jim to nechutná a odejdou od stolu. Šokovaná je také z toho, jak špatné známky mají ve škole. Honza je v pubertě a hrozí mu propadnutí hned z několika předmětů. ■