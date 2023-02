Nejextravagantnější česká zpěvačka tráví Valentýna single: Kdo má u téhle sexy zrzky šanci?

Žofie Dařbujánová je single, svěřila, jakého by chtěla chlapa Super.cz

"Myslím, že jsem tohle období potřebovala. Není to o tom, že bych počítala, jak dlouho jsem sama. Potřebovala jsem najít cestu sama k sobě, sice nejsem spárovaná, ale to nebránilo tomu, abych zrovna na Valentýna nevydala svoji novou desku, ta je inspirovaná jazzem, do kterého jsem se v poslední době zamilovala," pochlubila se svojí tvorbou.

Na novou lásku se prý necítí být úplně připravená, přesto jsme chtěli vědět, jaký muž by měl u téhle slečny šanci. "Pokud jde o vzhled, nejsem v tom vyhraněná. Nezáleží mi na tom, jak muž vypadá. Důležité je souznění, aby byl prostě aspoň trochu stejný, jako jsem já," řekla Super.cz. ■