Poprvé prince Harryho? Začal mě líbat, bylo to vášnivé šup šup, popsala žena, s níž Harry v šestnácti přišel o panictví

Sasha Walpole Profimedia.cz

Pokud vás zajímalo, kdo byla v knize Spare zmiňovaná první milenka prince Harryho (38), už jste možná v předešlém článku četli, že by mělo jít o čtyřicetiletou řidičku bagru Sashu Walpole. Žena šla po pár týdnech schovávání s kůží na trh, když se o totožnost ‚starší ženy‘, s níž princ přišel o panictví na poli za hospodou, začala nepříjemně zajímat média, a to i u jejích přátel.

Walpole nakonec poskytla pár rozhovorů, včetně televizního pro Sky News či pro britský Mail on Sunday, kde popsala poměrně detailně, jak se to celé seběhlo. ‚Neslavná epizoda‘, jak Harry své poprvé v knize Spare popsal, se odehrála v červenci 2001, kdy Sasha tehdy šestnáctiletého Harryho, s nímž se přátelila, pozvala na oslavu svých devatenáctých narozenin. Seznámili se prý v době, kdy pomáhala na panství krále Karla III. v Gloucestershire.

Harry skutečně na oslavu do hospody The Vine Tree pub ve vesničce Norton v hrabství Wiltshire dorazil. Oslavenkyně se ale cítila na dně kvůli rozchodu se svým přítelem a Harry ji prý rozveselil, když jim koupil deset panáků. Potom se spolu vydali před hospodu na cigaretu, což nakonec skončilo tím, že přelezli plot a pomilovali se na poli.

„Začal mě líbat. Bylo to vášnivé, intenzivní. Oba jsme už věděli. Z polibku jsme přešli na zem celkem rychle. Bylo to bezprostřední, ohnivé, šup šup mezi dvěma přáteli. Jiskřilo to mezi námi, protože jsme věděli, že bychom to neměli dělat,“ popsala Walpole.

„Nebyl pro mě princ Harry, tohle byl Harry, můj kamarád. A situace se trochu vymkla kontrole. Připadalo mi to nemravné v tom smyslu, že by se to nemělo dít,“ zavzpomínala žena na své pocity. ■