Zpěvačka Storm si na ceny BRIT vzala bikiny, beranici a sněhule: Nulový talent a zoufalost, shodují se lidé

O víkendu se v londýnské O2 Aréně konalo udílení cen BRIT Awards, kde se to hemžilo slavnými i méně slavnými tvářemi. Do druhé kategorie spadala i anglická zpěvačka Tallia Storm, které se dosud nepodařilo nijak výrazně prorazit na hudební scéně, ale o to víc na sebe upozorňuje svým stylem oblékání. I tentokrát se postarala o pozdvižení, když na červený koberec dorazila pouze v bikinách.

Čtyřiadvacetiletá Tallia zřejmě neměla ve svém šatníku už žádné další šaty, v nichž by naplno dala na odiv své křivky, a tak ji nenapadlo nic lepšího, než sáhnout po bikinách. Aby byla její volba ještě více kontrastní, sladila plážový ohoz s beranicí a stejně chlupatou kabelkou a sněhulemi. To celé završila bílým kožichem.

Přestože má zpěvačka na svém kontě už několik písní a rozhodně se nedá říct, že by měla nezajímavý hlas, lidé jí její počínání na internetu a v komentářích například pod článkem na serveru MailOnline, dávají jak se říká, pěkně sežrat.

„Musela to udělat. V novinách by jinak nebyla. Talent nula,“ zní jeden z komentářů. „Slavná jen proto, aby byla slavná. Má asi tolik talentu jako moje konvice,“ píše další a ostatní příspěvky se nesou v podobném duchu: „Kdyby moje dcera chodila takhle oblečená, úplně bych se styděl,“ či: „Křičí to zoufalstvím. A náhrdelník s jejím jménem, aby lidé vůbec věděli, kdo to je,“ nebo také: „Ten, kdo jí řekl, že vypadá dobře, lhal.“ ■