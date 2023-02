Sestry Mališovy v akci: Starší předvedla dekolt, mladší stehýnko ve vysokém rozparku

Karolína Mališová vyvedla na ples mladší sestru. Super.cz

Nechce svého dlouholetého partnera Jakuba vystavovat situacím, které pro něj nejsou komfortní. A to je i návštěva plesu. Proto Karolína Mališová (26) vyrazila na ten Česko-Slovenský v doprovodu své mladší sestřičky Kateřiny, která letos končí střední školu.

"Mohla se obléknout do krásných šatů, vzít si krásné šperky a je to pro ni zážitek. Už tady se mnou byla loni a moc se jí to líbilo, takže se sama ptala, jestli se mnou může jít i letos," vysvětlovala Karolína. Holky se vyladily, obě vybíraly své róby u návrhářského dua Poner. "Vybíraly jsme i barvy, ať spolu ladíme," upřesnila.

"Já je tedy vyzkoušela až v den plesu. Měli jsme s Kubou Ponerem jasný plán, jak by měly vypadat, ale neměla jsem čas přijet na zkoušku. Riskli jsme to a povedlo se. Sestra si vybrala z jejich bohaté šatní skříně," prozradila Karolína, která pustila svůj pražský byt a žije v Opavě. ■