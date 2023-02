Vítejte v módním pekle! Muzikálová premiéra plná faux pas. Nechyběly péřovky, děravé džíny ani top jako na aerobic

Hosté z řad známých tváří by se měli nad svými outfity víc zamyslet. Herminapress

Sice šlo "jen" o premiéru muzikálu, který se přesunul z Liberce do pražského divadla Hybernia, ale z toho, jak se na ni hosté z řad známých tváří oblékli, by dostali všichni módní policisté minimálně kopřivku. Tohle si účinkující ze Zpívání v dešti opravdu nezasloužili.

Klasickou chybou bylo to, že v případě společenské akce hosté opomíjejí svrchní část oblečení. Přece se v šatně svléknou. Ale to by je fotografové nesměli fotit už při příchodu. I když teploty nebyly pod bodem mrazu, řada návštěvníků divadla se navlékla do péřovek, jako by mířili na horskou túru.

Péřovou vestu přes sáčko oblékla Veronika Žilková (61), rovnou na sjezdovku mohl ve své červené péřové bundě vyrazit muzikálový zpěvák Tomáš Trapl, péřový kabát oblékla i manželka Petra Jančaříka a Vladimír Kratina to ještě zazdil děravými džínami.

Párům se dost často nedařilo sladit, zaujal nás doprovod herce a režiséra Václava Knopa. Blondýnka zvolila top, který odhaloval bříško a hodil by se možná spíš na hodinu aerobiku. Jak se návštěvníci premiéry oblékli, se můžete podívat v naší bohaté fotogalerii. ■