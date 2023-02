Tohle je prý ‚starší žena‘, se kterou princ Harry přišel za hospodou na poli o panictví

Údajná první milenka prince Harryho se rozhodla veřejně promluvit. Profimedia.cz

Princ Harry (38) byl ve svých pamětech Spare mimořádně otevřený, a došlo v nich dokonce i na jeho ‚poprvé‘. Kdo by čekal, že jeho první vážnou známostí byla Chelsy Davy, byl by na omylu. Šlo prý o ‚starší ženu‘ a o svém vstupu mezi dospělé se vyjádřil jako o neslavné epizodě, k níž došlo na jedné party za hospodou v poli. Asi každý se v tu chvíli zamyslel, kdo by to tak mohl být. A jak se zdá, identita oné dámy je nyní vyzrazena. Mělo by jít o dnes čtyřicetiletou řidičku bagru Sashu Walpole, která se kdysi s Harrym skutečně přátelila.

Paní Walpole se po vydání pamětí nakonec sama přihlásila médiím, ačkoli původně chtěla počkat, až celá aférka ustane a ona se bude moci v klidu vrátit ke svému běžnému životu. Přestože nelze nijak zjistit, zda je tato dáma skutečně tou, o níž Harry v knize hovoří, pravdou zůstává, že zahraniční média mají k dispozici i společný snímek paní Walpole, prince Harryho a ještě další kamarádky z inkriminované doby před dvaadvaceti lety.

„Řešilo by se to pořád. Dokud nebudou vědět, kdo to je, budou vyslýchat i lidi v mém okolí. A ano, nemusela jsem nic říkat, ale pak už by to asi nepřestalo nikdy. Harry mi ale mohl dát vědět, že to hodlá dát do knihy,“ prozradila žena, která poskytla pár rozhovorů včetně televizního pro Sky News Australia s moderátorem Piersem Morganem.

„Nemyslela jsem si, že se to dostane na titulky tak moc, jak se to stalo. Nejdřív jsem si říkala, že se jen schovám a bude to v pohodě, odezní to jako v minulosti. Najednou si ale uvědomíš, že se to blíží a tvůj svět se zmenšuje. Mluví o tom stále více lidí. Přátelé jsou vyslýcháni. Řekla jsem si, že jediný způsob, jak to zastavit, je přijít a říct, že jsem to já. A teď doufám, že jak rychle to přišlo, tak rychle to taky odejde a já budu moci pokračovat ve svém malém životě,“ prozradila Walpole.

„Byl to trochu bouřlivý týden a doufám, že je to prostředek k dosažení cíle a budu se moci vrátit do normálu, vrátit se do práce a řídit svůj bagr,“ dodala žena. ■