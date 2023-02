70 metrů látky na jedny šaty? Návrhářka recyklovala svatební róbu, vypadala jako polárkový dort

Návrhářka Debbie Brown vypadala jako obří polárkový dort. Super.cz

"Když jsem je šila, tak jsem použila si sedmdesát metrů látky. Je to tedy fakt hrozně těžké a mám pocit, jako bych na sobě nosila nějaké dítě. Ale jsou krásné, takže to za to stojí," řekla Super.cz Debbie, která ale metry látky speciálně pro tuto příležitost nekoupila.

"Ta látka je recyklovaná, měla jsem ji doma dlouho. Původně to byly svatební šaty, které jsem přešila. Žádná nevěsta by v tom ten svůj svatební den nevydržela. Měli jsme je jenom na focení a šlo o jedny z prvních šatů, které jsem kdy vytvořila," upřesnila Debbie. ■