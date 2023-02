Zapletené copy a výšivka evokovaly kontroverzní klip: Lilia Khousnoutdinova se vyjádřila i k neúspěchu manžela

Lilia Khousnoutdinova promluvila o kontroverzním klipu, v němž hrála, i neúspěchu manžela ve volbách. Super.cz

Tradičními hosty na Česko-Slovenském plese jsou už několik let Lilia Khousnoutdinova (34) s manželem Karlem Janečkem (49). Lilia zaujala svým stylingem, který evokoval její účinkování ve videoklipu My Sister´s Crown kapely Vesna, v němž si zahrála.

"Byl to úmysl, nechala jsem se lehce inspirovat a mám z toho radost. Myslím, že tak jemně k tomuto tématu mluvím," usmívala se Lilia, která k účesu z copánků oblékla hedvábné vintage šaty ve velmi výrazné rumělkové barvě, originální vyšívanou kabelku od návrhářky Andrey Vytlačilové a náhrdelník od zesnulé Vivienne Westwood. Pobavili jsme se samozřejmě i na téma kontroverzního klipu.

"Mám obrovskou radost, že Vesna postoupila do Eurovize, myslím, že i počet hlasů mluví sám za sebe. Myslím si, že kontroverze chápu, umělecké podání lze vždy interpretovat různorodě. Když člověk hledá, může v tom najít spoustu dalších významů. Nicméně za sebe vím, jaký záměr byl, a myslím, že se povedl a podpora Ukrajině je tam velmi jasná a řečená mnoha způsoby," míní a v našem videu rozebrala ještě více detailů.

Vrátili jsme se i k prezidentské kandidatuře jejího manžela. "Myslím, že pro něj bylo náročné to, co zažíval v rámci těch soudních procesů. Neměl pocit, že spravedlnosti bylo učiněno zadost. Nicméně já jsem celkově moc ráda, že už je to za námi, máme víc času na děti a konečně někam odcestujeme," uzavřela. ■