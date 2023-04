Slovenský zpěvák utekl hrobníkovi z lopaty. Po bujaré oslavě usnul a zmeškal letadlo, které havarovalo. Téměř všichni zahynuli

Pavol Hammel Foto: TASR/Profimedia

Medulienka, Učiteľka tanca, Kráľ slnečných hodín, Smutná ranná električka nebo Šesť starcov – to jsou jen některé z mnoha nesmrtelných songů, které přivedl na svět slovenský hudebník, zpěvák a kytarista Pavol Hammel (*7. 12. 1948). Vystudovaný právník, který si na svou první kytaru vydělal sběrem lipového květu, stál u zrodu bigbítu na Slovensku.

Už ve svých 14 letech založil legendární kapelu Prúdy, v níž se v průběhu let vystřídala řada špičkových slovenských muzikantů, mj. Marián Varga (✝70), Fedor Frešo (✝71) či Vlado Mallý (76). Jejich první dlouhohrající deska Zvoňte, zvonky, která vyšla v roce 1969, je kompilací rozhlasových nahrávek, jež vznikaly od zimy roku 1968. Její součástí jsou i tři skladby staršího data.

Texty od těch nejlepších

Klíčový byl pro Hammela vždycky text. Však mu je také psali ti nejpovolanější, mj. Milan Lasica (✝81), Boris Filan (73) nebo Kamil Peteraj (77). „Já zásadně dělám hudbu až na hotové texty. Nebo básně. Vždycky jsem kladl důraz na výpověď. A to se nedá dělat obráceně,“ řekl Hammel v rozhovoru pro dvojka.rozhlas.cz.

Připomněl ale i svého „základního“ textaře Rudolfa Skukálka, který v rozhlase schvaloval nahrávání písniček (jinde se dřív nahrávat nedalo). „Nějak jsme se mu líbili, ale měli jsme kostrbaté texty. On nám pak ty první věci napsal. Třeba Zvoňte, zvonky,“ dodal Hammel. Velkým přínosem byla i spolupráce se skladatelem a hráčem na klávesové nástroje Mariánem Vargou, který se věnoval jen vážné hudbě, a obohatil repertoár o řadu netradičních nápadů.

„Last call“ zaspal

Známý hudebník o sobě říká, že je „rakouský Uher“ – jeho otec se narodil v Linci a matka pocházela z Bratislavy, kde žili i prarodiče z obou stran. Další příbuzné měl rozeseté po Vídni a Budapešti. Zcela přirozeně se proto u nich doma mluvilo slovensky, německy nebo maďarsky.

V roce 1976 ale svým blízkým připravil nechtěně perné chvilky – 28. července se měl vracet letadlem z Prahy do Bratislavy, jenže do odletové haly dorazil lehce zmožen po předchozí oslavě a usnul. Neslyšel tak rozhlas, který ho opakovaně vyvolával k nástupu do letadla.

Má svého anděla strážného

Let tedy zmeškal, což ale bylo jeho velké štěstí, protože letoun po sérii chyb dispečera i posádky havaroval a zřítil se do bratislavského jezera Zlaté piesky. Pavol Hammel, který byl na seznamu cestujících, tak nechtěně způsobil obrovský šok svým nejbližším – z celkem 79 lidí na palubě jich tehdy 76 zahynulo.

On sám pak přiletěl do Bratislavy dalším letadlem. „Nejhorší bylo, že jsem nemohl zatelefonovat domů, že žiju, protože na poště, kde se objednával meziměstský hovor, čekalo strašně moc lidí,“ zavzpomínal Hammel v rozhovoru pro topky.sk. „Tak jsem si raději koupil letenku na nejbližší let a překvapil jsem. Věřím, že mám anděla strážného.“

Žít a užít

Hammel je podruhé ženatý, z prvního manželství má dvě dcery. Ve volném čase rád hraje tenis a maluje. Říká o sobě, že vede bezstarostný život, protože nic nevlastní – dům, ve kterém žije, patří současné manželce a dům, ve kterém bydlel předtím, nechal dětem. Auto, jež používá, je psané na agenturu. „Všechno, co vydělám, utratím,“ svěřil se slovenským novinářům. „Jedu na dovolenou a už se mi nechce ekonomickou třídou, tak si koupím byznys. A co. Mám na to svůj věk, děti jsou zajištěné a já si žiju,“ poznamenal zpěvák, podle kterého spočívá skutečné štěstí v uvolnění a schopnosti radovat se. ■