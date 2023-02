Po pravdě: Vzestupy, pády, životní osudy a tajemství slavných

Pořad Po pravdě přináší rozhovory s lidmi, kteří prožili zajímavý, mnohdy těžký životní osud a o svůj příběh se chtějí podělit s ostatními. Super.cz

Michal David



Michal David (62), ikona české populární hudby, král diskoték a mejdanů, který každé své vystoupení vyprodá do posledního místa, zažil v dětství příběh, který by málokdo z nás ustál s takovou grácií, jako právě on.

Michal David promluvil o smutném rodinném tajemství. Rozvod a odloučení se sestrou

Honza Musil

Jak jeho manželka reagovala, když se jí otevřeně přiznal k homosexualitě a kdy si moderátor Honza Musil (55) poprvé uvědomil, že se mu líbí muži? A jak později bojoval s vážnou nemocí? To vše oblíbený moderátor svěřil v pořadu Po pravdě.

V kasárnách mu chyběla žena a dítě, doma myslel na muže. Byl jsem ve schizofrenní situaci, přiznal Honza Musil

Halina Pawlowská



Halina Pawlowská (67) mezi nejúspěšnější české spisovatelky. Humorem sobě vlastním baví generace a stále si nachází přízeň mladších čtenářů. Přestože jí sebeironie nechybí, v pořadu Po pravdě vzpomínala i na svízelné okamžiky prožité v dětství.

Po pravdě: Rodinu Haliny Pawlowské sledovali agenti. Zradili i její kamarádi

Paní Andrea, která se narodila jako Standa

Narodila se jako Standa. Od útlého dětství ale pozorovala, že její tělo nesouzní s její myslí. Když si namísto s autíčky chtěla hrát s panenkami, dostala od otce výprask. Několikrát. Uzavřela se do sebe, žila jako kluk, ale potají utíkala do vlastního dívčího světa. A to až do svých takřka 62 let, svěřila se paní Andrea v pořadu Po pravdě.

Tato blondýnka se narodila jako Standa, dnes je z ní Andrea: Kompletní proměnu podstoupila až v 62 letech

Martin Zach



Vrcholově sportoval, věnoval se modelingu, užíval si život plnými doušky. Jen den po získání titulu Muž roku se Martinu Zachovi (37) život obrátil naruby. Po nešťastném pádu do vody ochrnul na spodní polovinu těla a zůstal na vozíčku.

Jako když vypnete světlo: Martin Zach popsal osudný okamžik, kdy ochrnul

Vendula Pizingerová

Málokomu osud přichystal tak těžké chvíle jako právě Vendule Pizingerové (50). Musela se vyrovnat se smrtí dcerky Kláry, která jako čtyřletá po náročné onkologické léčbě podlehla leukemii. Krátce poté, co se Vendula dočkala druhého dítěte, syna Jakuba, si její manžel Karel Svoboda vzal život.

Po pravdě: Vendula Pizingerová promluvila o ztrátě dcery, manžela i vztahu s matkou

