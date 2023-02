Moderátorka Gabriela Lašková už má vlasy do půlky zad: Na plese zářila s manželem, s nímž řešila i krizi

Gabriela Lašková se po třicítce cítí žensky a je krásnější než dřív. Super.cz

Kráska, která vyhrála Českou Miss s kratičkým sestřihem, si nechala v posledních letech dorůst vlasy, které jí teď už sahají do půlky zad.

"Je to životní průběh, krátké vlasy jsem měla dlouho, pak už jsem se v tom necítila tak dobře. Když jsem byla dvakrát těhotná, byla jsem i dost oteklá. Nosit vlasy v culíku se dvěma klukama je pro mě pohodlnější, užívám si i jinou ženskost, i když dorůstání nebylo jednoduché. I diváci to přijali pozitivně," míní Lašková, které to na plese seklo v modelu od Tatiany Kovaříkové.

"Po třicítce se cítím mnohem lépe, nevím, jestli je to i díky dětem. Také s manželem jsme spolu velmi dlouho a všechno dobře funguje," přemýšlela. A jaký má ona sama recept na spokojený vztah?

"I náš vztah byl místy hodně nahoře a hodně dole. Prošli jsme si menšími krizemi, které zná asi každý. Důležité je problémy řešit a mít se furt rádi. A když už k hádkám kvůli maličkostem dojde, tak vědět na konci dne, že se rádi máme, a nechodit do postele naštvaní, ale naopak se obejmout," přiznává i usmiřování v posteli. ■