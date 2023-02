Devět měsíců po narození syna je znovu těhotná. Rihanna na Super Bowlu poprvé předvedla bříško

Rihanna si na Super Bowlu připravila pro fanoušky pořádný bonus! Profimedia.cz

Velkolepější oznámení svého druhého požehnaného stavu by skutečně nikdo nevymyslel. RiRi před zraky tisíců fanoušků na stadionu State Farm Stadium v Glendale v Arizoně a desítek milionů u televizních obrazovek po celém světě odstartovala své vystoupení hitem B**** Better Have My Money v červeném kostýmu, kde její bříško hrálo prim. Na internetu se okamžitě strhla doslova mela. Mluvčí zpěvačky následně krátce po jejím vystoupení veškeré spekulace potvrdili.

„Je Rihanna těhotná, nebo jsem nezdvořilá?,“ ptala se opatrně jedna z divaček na Twitteru, ale další měli většinou hned jasno. „Drake, když zjistil, že je Rihanna znovu těhotná,“ připsal vtipně další fanoušek k fotografii zklamaného výrazu Michaela B. Jordana s narážkou na jejího ex, který se v minulosti nechal slyšet, že byla Rihanna jeho největší láskou.

„A sakra. Vidím, proč mu říkají asap,“ zněl další legrační komentář, který pro změnu hovořil o zpěvaččině patnerovi ASAP Rockym a rychlosti, se kterou opět uvedl RiRi do jiného stavu. Zkratka v angličtině znamená „hned, jak to bude možné.“

Pro zpěvačku jde o první veřejné vystoupení od roku 2018, a tak byli na její comeback všichni zvědaví. A dnes už je jasné, že Rihanna si opět připravila pro fanoušky pořádný bonus! ■