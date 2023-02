Rozchod? Megan Fox smazala všechny fotky snoubence, spálila dopisy a píše o nečestnosti. Pár hodin předtím spolu byli na party!

Konec velké lásky mezi Megan Fox a Machine Gun Kellym? Profimedia.cz

Hvězda Transformers, která na sebe poslední roky upozorňuje spíš kontroverzí, než kariérními úspěchy či tím, že by se chovala jako běžná máma od tří dětí, na Instagramu smazala vše, co by připomínalo její vztah s o čtyři roky mladším rapperem.

K sérii fotek, na nichž pózuje v sexy kalhotovém overalu s průstřihy na bocích, přidala výmluvný komentář směřovaný zřejmě Kellymu o tom, že může ochutnat nečestnost. Stejná slova přitom použila Beyoncé ve svém hitu z roku 2016 Pray You Catch Me, jež byla o aféře jejího manžela Jay-Z.

Megan a Machine spolu jen o pár hodin dřív vymetaly další večírek, a to party k blížícímu se Super Bowlu, kterou pořádal rapper Drake v Arizoně.

Co se mohlo mezi snoubenci odehrát? Nechme se překvapit, zda jejich téměř tři roky trvající vztah krizi překoná. ■