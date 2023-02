Eva Perkausová v nádherné róbě ukázala, že dva měsíce po porodu nemá už ani deko navíc!

Eva Perkausová nemá po porodu ani deko navíc Super.cz

"Už jsem se na to cítila. Šaty od Ponerů jsem bez problémů oblékla, protože váhu jsem měla prakticky hned zpátky. Už 24. prosince jsem vysílala zprávy, ale to bylo jen výjimečně, protože syn potřebuje maximální péči, vždyť jsou mu jenom dva měsíce. Snažím se mu co nejvíc věnovat, dokud to jde," vysvětlila Eva.

Kiliana hlídala babička, Eva si ale nemůže vynachválit ani svého manžela, který prý péči o syna brilantně zastane. "Obstál jako tatínek na sto procent, zvládá úplně všechno, když třeba sama někam vyrazím. Kdyby mohl kojit, tak dělá i to," smála se Perkausová. ■