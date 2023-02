Po třetím porodu přestala nosit podprsenku: Takhle vypadají ňadra známé houslistky, která stále kojí, v obřím výstřihu

Po třetím porodu přestala houslistka Markéta Muzikářová nosit podprsenku Super.cz

Nejmladší ze třech dětí, sedm a půl měsíce starého syna Maxe, houslistka Markéta Muzikářová stále kojí. "Mám v plánu kojit do jednoho roku, když to půjde," upřesnila. Přesto si ale troufla vyrazit na Česko Slovenský ples v róbě s obřím dekoltem, pod kterou se nadala vzít podprsenka.

"Vím, že jsem zvolila poměrně odhalené šaty. Užívám si, že mám díky kojení ňadra větší. Čert ví, jak to bude potom. Ten model navrhla Martina Pipková Loudová přímo pro mě právě na ty kojící prsa. A my jsme je zatejpovaly. Dřív jsem tuhle metodu neznala a tak jsem nikdy nahoře bez nechodila," vysvětlovala.

"Tedy doufám, že tím mlíčkem se to neodtejpuje. Ale mám i náhradní variantu, takže, kdyby se něco stalo, tak to mám pojištěné. Přiznám se, že poslední dobou si užívám krásné šaty i na koncertech s naší skupinou InFlagranti. A řada z nich je nahoře odhalená, čehož jsem se dřív bála. Protože, když hraju na housle, tak se hýbu, a to je bez poprsenky problém. Ale když jsem objevila tenhle způsob, jak to pojistit, chtěla jsem to zkusit. Takže dneska je to vlastně takový test," upřesnila. ■