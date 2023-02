Zpěvačka Ashnikko na cenách BRIT šokovala v ‚nahém‘ modelu s boláky a boulemi po těle

Ashnikko v kontroverzním modelu na BRIT Awards. Profimedia.cz

Extravagantními střihy, šílenými kombinacemi a dokonce už ani hodně odvážnými modely dnes celebrity příliš pozornosti nestrhnou, ale občas se přeci jen někomu podaří přijít s takovým extrémem, že šokovat dokáže. Přesně to je případ americké zpěvačky a rapperky Ashton Nicole Casey a její účasti na BRIT Awards.

Šestadvacetiletá hudebnice, která je známější pod svým uměleckým jménem Ashnikko, využila své chvíle slávy během pózování na červeném koberci naplno a vytáhla opravdové eso z rukávu. Její model se zdál být vyrobený z tenké a jemně prosvítající gumy a jeho střih nepovoloval žádné spodní prádlo. To by samo o sobě nebylo až tak zvláštní, kdyby si zpěvačka nenechala ‚zkrášlit‘ tělo podivnými boulemi na zádech a na bocích, které působily poměrně odpudivým dojmem.

Ashnikko, která nedávno vydala nový singl You Make Me Sick!, celý mimozemsky vypadající look doladila modrou parukou a nahým líčením s blond obočím. Nepodcenila ani obuv, její sandálky se skleněnými podpatky připomínaly pro změnu rampouch a platforma ledovou kru. ■