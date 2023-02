Čerstvý držitel Grammy Sam Smith předvedl na Brit Awards šílený módní bizár. Vypadal jako nafukovací panák

Sam Smith na BRIT Awards Profimedia.cz

Umělec, který minulý týden získal další cenu Grammy, a to společně s německou zpěvačkou Kim Petras v kategorii Nejlepší popové duo/skupina za jejich píseň Unholy, tak na sebe opět dokázal strhnout pozornost.

Jeho černý latexový model s nafouknutými rukávy a nohavicemi byl něco tak šíleného, že to byl úlet i na jeho poměry, a to jsme u tohoto třicetiletého Londýňana zvyklí na ledacos. Smith, jenž se identifikuje jako nebinární, to celé doladil ještě latexovými kozačkami na vysokých podpatcích a platformě.

Na večírku po zmiňovaných Grammy trávil Sam nejvíce času se zpěvačkou Madonnou, na kterou se po jejím uvedení hitu Unholy na podiu snesla vlna kritiky kvůli její změně vizáže. Zpěvák z ní byl ale naprosto nadšený a věnoval jí poděkování i na svém instagramovém profilu, když napsal: „Ohromený, vděčný a inspirovaný. Děkuji za tvoji lásku a podporu. Nikdy nezapomenu na tvou laskavost.“ ■