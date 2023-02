Zemřel kytarista Milan Schelinger. Bratr legendárního Jiřího

Zemřel Milan Schelinger Profimedia.cz

Do hudebního nebe odešel ve věku 70 let kytarista Milan Schelinger. O smutné zprávě informovala v pátek jeho rodina. Talentovaný hudebník byl tak trochu celý život ve stínu svého slavnějšího bratra Jiřího Schelingera, majitele nezaměnitelného chrapláku spojeného s jeho velkým hitem Holubí dům z tvůrčí dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.

Milan byl o rok mladší, než jeho legendární bratr, kterému osud nenadělil příliš dlouhý život. Společné měli hlavně to, že oba milovali hudbu. Hrál se skupinou Projektil nebo spolupracoval s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe, s níž byl u nahrávání jejich alba na chalupě Václava Havla na Hrádečku.

Ke svému zesnulému bratrovi vzhlížel celý život. Až do smrti totiž hrál bratrovy nejslavnější písně. „Jirka už v patnácti letech chodil s kytarou po ulicích, hrál holkám v parku a říkal, že jednou bude slavným zpěvákem. To se mu povedlo. Po tragické smrti se stal ještě slavnějším,“ prozradil během svého života Milan Schelinger CNN Prima News. ■