Vojta Dyk zavzpomínal na své dětství. Svěřil se, kdo byl jeho největším vzorem

Vojta Dyk se rozpovídal o svém dětství. Michaela Feuereislová

„Já jsem měl samozřejmě v dětství jako největšího hrdinu Jardu Jágra (51). A navíc v tom „98“ roce! To bylo něco. Samozřejmě jsem si přečetl knížku Honzy Šmída: „Jaromír Jágr Má léta v Pittsburghu – vlastní životopis,“ nechal se slyšet manžel Tatiany Dykové (44).

I on sám měl přeci jenom s hokejkou co do činění. Kromě fotbalu se totiž věnoval i florbalu. „Ve florbale jsem vlastně byl dobrej a párkrát se mi potom začali kluci v šatně smát, že si zpívám, ale nevzdal jsem to.“

Vojta v rozhovoru nezmínil rok 98 jen tak náhodou. On sám samozřejmě na tento rok vzpomíná s nadšením, protože naši čeští hokejisté vybojovali v Naganu zlaté olympijské medaile. A zpěvákův hlas uslyšíme i v rodinném filmu Děti Nagana, kde zazní Dykova verze skladby Heroes od Davida Bowieho.

Fim vstoupí do kin 22. února. Hynek Čermák (50) v něm vede partu kluků do důležitého hokejového zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice. Hrát se bude o vítězství, o respekt a taky o první pusu a o srdce nejlepší holky ze třídy. Děti Nagana vstoupí do kin symbolicky na den přesně 25 let od slavného a zlatého naganského finále. ■