Kyklop z Maxíků oslavil 60. narozeniny. Ani po letech s bývalými členy Maxim Turbulenc nezakopal válečnou sekeru

„Ne, v podstatě se spolu nebavíme, ale mě to ani nemrzí, asi to bylo potřeba, ono už to zavánělo, že jsme neměli nic společného. Chyběla tam invence a já se držím hesla pana Gotta, který mi pokřtil k padesátinám moje CD a řekl mi, že člověk nesmí usnout na vavřínech,“ svěřil se Kyklop Super.cz.

Pavel pak následně založil skupinu Maxíci, se kterou usměvavý hudebník a oslavenec hraje dodnes. „Dáváme dohromady další novou desku. Za těch sedm let, co existujeme, jsme vydali tři cédéčka.“

Kyklop také před lety razantně zhubl, a to o více než 80 kg. Jak vnímá aktuálně svoji váhu? „Já jsem z nějakých 195 kg slezl na 110 kg, ale pak za mnou chodili lidi a říkali, jestli nejsem nemocnej, že už jsem asi byl takovej divnej. Tak jsem si říkal, že musím ten obličej zas popustit tukem. Pustil jsem to na 135 kg. Dá se říct, že stále mám kila dole a cejtím se dobře a zdravotně jsem v pohodě,“ dodal během rozhovoru Pavel Kyklop Vohnout, který si svou oslavu 60. narozenin velkolepě užil v jednom z pražských klubů na Vinohradech. ■