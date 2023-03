Poznáváte filmové ikony 60. let? Dnes jsou z nich osmdesátnice a rodiče jedné z nich jsou Češi!

Poznáváte všechny tři slavné herečky? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nezapomenutelné hrdinky filmového plátna z 50. a 60. let jsou dnes ve věku prababiček, ale o to víc si zaslouží, aby se na ně zavzpomínalo. Na veřejnosti se až na výjimky příliš neukazují, a tak byste v nich možná hollywoodské legendy ani nehledali. Připomeňme si tentokrát trojici hereček ve složení Claudia Cardinale, Kim Novak a Jane Fonda.

Kim Novak

Nejstarší z dam je plavovlasá Kim Novak, herečka a malířka narozená v Chicagu v roce 1933 jako Marilyn Pauline Novak. Její rodiče ovšem pocházeli z Čech, tatínek Josef se narodil v jihočeské vesnici Tukleky a herečka v roce 2015 při své návštěvě Česka jeho rodnou vísku nemohla vynechat. Navštívila také Prahu, kde ve Strahovském klášteře vystavovala své obrazy.

Kim, jež proslula především v Hitchcockově Vertigu, byla dvakrát vdaná. Poprvé za herce Richarda Johnsona a poté za Roberta Malloye, s nímž byla od roku 1976 až do jeho smrti v roce 2020. Její snímky pocházejí z roku 2015 z filmového festivalu v Torontu a také z její návštěvy Prahy.

Claudia Cardinale

Ačkoli je Claudia Cardinale považována za ryze italskou herečku, narodila se a vyrůstala v Tunisu, i když italským rodičům. Původně se vůbec netoužila stát herečkou, ale lákala ji například kantořina. Jejím nejslavnějším filmovým počinem je nezapomenutelný western Tenkrát na Západě, ale neméně krásné jsou její role v Cartouche, Osmi a půl či Děvčeti se zavazadlem.

Její nespoutaná povaha se kupodivu neprojevila v počtu partnerů jako v případě mnohých jejích kolegyň včetně Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor nebo Brigitte Bardot. Claudia žila s producentem Francem Cristaldim, s nímž se podle jejích slov ale nikdy oficiálně nezvali. Dlouhých 42 let pak strávila s italským režisérem Pasqualem Squitierim, a to až do jeho smrti v roce 2017. Má dvě děti, syna Patricka a dceru Claudii.

Jane Fonda

Třetí zmiňovanou dámu jistě pozná úplně každý, jelikož poslední dekády vypadá pořád stejně. Jane Fonda je jako jediná dodnes herecky velice aktivní. Momentálně promuje svou novinku 80 for Brady, kde se blýskne po boku kolegyň Sally Field, Rity Moreno a Lilly Tomlin. V kinech se rovněž objeví v Dámském klubu: Další kapitole. Její nejznámější rolí však zůstává nezaměnitelná Barbarela z roku 1968. Je rovněž držitelkou dvou Oscarů za hlavní herecký výkon, a to ve filmech Klute a Návrat domů.

Co se osobního života týče, seznam jejích milenců byl hodně pestrý. O panenství přišla ve svých osmnácti s hercem Jamesem Franciscusem, následně randila s herci Warrenem Beattym, Peterem Mannem, Williamem Wellmanem Jr., Donaldem Sutherlandem a dalšími. Jejím prvním manželem byl režisér Roger Vadim, s nímž má dceru Vanessu. Tři dny po rozvodu s Vadimem si vzala aktivistu Toma Haydena, s ním má syna Troye O' Donovana Garityho, rovněž herce. Potřetí prošla svatební uličkou se zakladatelem CNN Tedem Turnerem, rozvod přišel po deseti letech v roce 2001. V letech 2009 – 2017 byl jejím partnerem hudební producent Richard Perry. V roce 2018 řekla: „Už nerandím. Je mi osmdesát, zavřela jsem krám.“ ■