Je smutné ho takhle vidět, litují lidé Chandlera z Přátel, který se za poslední tři měsíce opět neuvěřitelně změnil

Matthew Perry v okolí svého domu v Kalifornii Profimedia.cz

Když jej fotografové zvěčnili nedaleko jeho domu v Hidden Hills, působil neupraveně a odule. V knize přitom mimo jiné popisuje, jak se měnil v Přátelích jeho vzhled v průběhu let jeho závislostí.

„Moje váha se během sezón v Přátelích pohybovala mezi 128 a 225 librami (mezi 58 a 102 kilogramy, pozn. red.). V jednotlivých sériích Přátel můžete vidět, jak to bylo s mojí závislostí. Když jsem měl nadváhu, byl to alkohol. Když jsem byl hubený, byl jsem na prášcích. A když mám kozí bradku, je to spousta prášků,“ prozradil Perry, který v nejhorším období jen o vlásek utekl hrobníkovi z lopaty.

Není divu, že jeho příznivci se nyní o herce opět strachují. „Je mi ho tak líto. Vsadím se, že kdyby se měl vzdát slávy a bohatství, jen aby měl zdravou mysl a tělo, měnil by. Doufám, že tady pro něj někdo bude,“ zní smířlivě jeden z komentářů pod článkem na britském Daily Mailu. „Myslím, že jeho závislost ho pořád zabíjí,“ píše jiný a další se přidává: „Je smutné ho takhle vidět.“ ■