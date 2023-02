Rostlinář Jaromír z Vesničko má středisková exceloval ve známém nemocničním dramatu. Chlapci šlo o život

Hana Vávrová-Heřmánková a Oldřich Vlach ve filmu Cena medu Foto: Filmové studio Barrandov

Petr je navíc alergik, a protože jeho stav je velmi vážný, lékaři si nejsou jisti, zda se jim ho podaří zachránit. Pomoci by mohla transfuze krve přímo od včelaře, který dlouhodobě přicházel se včelím jedem do kontaktu. Nastává úmorné hledání vhodného dárce, do kterého se zapojí nejen zdravotníci, ale i Veřejná bezpečnost…

Nemocniční drama Cena medu natočil v roce 1986 zkušený režisér Jaromír Borek podle scénáře Pavla Hajného. Příběh se inspiroval skutečnou událostí, ke které došlo v roce 1984 v Greifswaldu v tehdejší Německé demokratické republice. Místní lékař dr. Wiesbitzski zachránil život pětiletému chlapci, kterého pobodalo přibližně 500 včel.

Mezi klady napínavého vyprávění patří herecký výkon do té doby především televizního herce Oldřicha Vlacha (81). Ten si zde zahrál MUDr. Vrbu, který ošetřoval pobodaného Péťu. Jeho kolegu MUDr. Malinu hrál Miroslav Zounar (✝65), nadpraporčíka VB Bronislav Poloczek (✝72), medičku Moniku Hana Vávrová-Heřmánková (59), Péťova otce Jiří Vondráček (72), matku Marta Hrachovinová (67) a dědečka Jiří Němeček (✝72).

Film se točil na celé řadě míst – v Hradsku v Jablonci nad Jizerou, ve Sklenařicích, Varnsdorfu, Temném Dole, Peci pod Sněžkou a nemocnici ve Vrchlabí.

„Na funkci rostlináře to nebude mít vliv…“

Představitele obětavého lékaře MUDr. Vrby známe z celé řady rolí. Oldřich Vlach se do diváckých srdcí zapsal především postavou rostlináře Jaromíra Kunce v komedii Vesničko má středisková (1985), který schovával vyškrtané zápalky zpět do krabičky a málem kvůli tomu přišel o svou mužskou chloubu.

Oldřich Vlach hrál divadlo už jako malý, začínal s ochotníky v Holýšově – na DAMU se ale dostal až na druhý pokus. Od roku 1966 byl členem souboru Divadla Na zábradlí, odkud přešel v roce 1991 do Divadla na Vinohradech. V roce 2020 svou divadelní kariéru ukončil. Důvodem byly dlouholeté vážné problémy s páteří, které mu lékaři nejprve mylně diagnostikovali jako rakovinu. Později se ukázalo, že jde o bakteriální zánět, který mu napadl a zničil dva krční obratle.

Co dělá představitel Péti

Péťu ztvárnil tehdy sedmiletý Jakub Zdeněk (43), který stál před kamerou poprvé o rok dříve v dramatu režiséra Jiřího Svobody (77) Skalpel, prosím (1985). V témže roce se objevil ještě v TV dramatu Tchyně s Věrou Galatíkovou (✝69) v hlavní roli. V roce 1986 přišla již zmíněná postava malého Péti v Ceně medu.

Jakuba Zdeňka proslavila také seriálová role mladíka Honzy Pelce, který se v šestidílném seriálu Když se slunci nedaří (1995) musí vyrovnat s onemocněním diabetes. Jakuba Zdeňka, který vystudoval hudebně dramatické oddělení pražské konzervatoře, si můžete pamatovat i jako Harryho ze seriálu Zdivočelá země (1997). Také jste ho možná zaregistrovali v seriálu Rapl (2016-2019) v roli vězně zvaného Inkoust. ■