První slova o rozchodu. Iva Pazderková promluvila exkluzivně pro Super.cz

Iva Pazderková s tureckým partnerem Foto: Se souhlasem Ivy Pazderkové

"Někdy je těžší a bolavější se rozhodnout, a udělat krok k tomu být šťastný, než zůstat nešťastný. Ať už se jedná o práci, rodinu, přátele nebo lásku. Člověk občas musí sebrat všechny síly, co zbývají, aby ten krok mohl udělat. Ale o tu sílu, kterou mu takové rozhodnutí přinese, už nikdy nepřijde. Slzy uschnou, a jizvy na srdci budou jejím připomenutím. Jo, a dobrý makeup dělá zázraky..." napsala herečka.

Super.cz však Iva exkluzivně prozradila, že šlo jen o motivační citát. Žádný rozchod se nekoná. "Jsme spolu. Nerozešli jsme se. Šlo opravdu jen o motivační citát," řekla Super.cz Pazderková, která prožívá vztah na dálku.

Pro Turky je velmi těžké vycestovat do České republiky kvůli vízové povinnosti, a tak Bertuğ za Ivou zatím na návštěvu nemůže. Pazderková se snaží létat do Ankary, co to jde, ale bohužel pracovní vytížení to neumožňuje tak často, jak by si přála. ■