Účast v Eurovizi prohrála exotická zpěvačka o prsa: Seznamte se, druhá nejúspěšnější soutěžící má původ v Arménii

Zpěvačka Pam Rabbit skončila v národním kole Eurovize na druhém místě.

Mladá zpěvačka Pam Rabbit prohrála souboj o účast na letošní Eurovizi o prsa, diváky z Česka i ze zahraničí zaujal její energický song natolik, že skončila na druhém místě za kapelou Vesna. "Bylo to moje přání už delší čas a důležité pro mě je, aby se písnička líbila lidem," svěřila se.

Pam je původem Arménka, rodnou zemi své rodiny ale nikdy nenavštívila. Zpívá ale česky a anglicky. "Arménsky ani nemluvím, ale mluvím rusky, protože tehdy museli mluvit rusky za sovětského režimu všichni. Když jsem byla malá, moje arménská babička na mě mluvila rusky a rozuměla jsem jí lépe, protože ruština je podobná češtině a arménština je hrozně těžká, to jsem nepochytala, " prozradila. Ruštinu prý užije, když se jí třeba na cestu či radu zeptají ukrajinští uprchlíci.

Eurovizí pro ni samozřejmě umělecké vystupování nekončí. "Teď v létě pojedu festival Hrady, to bude každou sobotu, tak se snad někde potkáme," věří Pam, s níž jsme probrali i její pódiovou image. "Na pódiu jsem hodně klučičí, nenosím podpatky, protože chci běhat a skákat," smála se mladá zpěvačka, která prý své arménské kořeny promítá do své hudby. "Používám hodně molovou stupnici, která má takový orientální nádech. Asi to mám v genech," domnívá se. ■