Kaira Hrachovcová okouzlila fanoušky svou postavou: Tohle ultra ploché bříško teď obdivují Španělé

Kateřina Hrachovcová vycestovala za hranice Česka. Foto: se souhlasem K. Hrachovcové

Ač v Česku aktuálně panuje zimní počasí, některým lidem dokázala Kateřina Kaira Hrachovcová (48) vnést do života alespoň trošku sluníčka skrze sociální sítě.

Herečka a tatérka se totiž před pár dny vydala do Španělska, kam vyrazila nejen za poznáváním země, ale také za prací.

„Odjela jsem na pár intenzivních dní do španělské Andalusie s Petrou Martincovou, která sem jezdí už 20 let. Zároveň jsem cestování spojila s tatérskou prací, kterou jsem měla a mám i do budoucna domluvenou v Marbelle. Už jsme navštívily nádherná místa v Cadiz, větrnou Tarifu, starobylou Osunu, Jerez de la Frontera, Gibraltar, Conil, Malagu a spousty dalších krásných míst,“ svěřila se Kaira pro Super.cz.

Kaira má pořádnou základnu fanoušků i na Instagramu, kam přidává snímky jako do svého deníčku. Není se tedy čemu divit, že ji sledující podporují na každém kroku a nešetří ani lichotkami, kterými ji zahrnuli také u nedávné fotky, kde vyniká hereččina skvostná postava.

„Ty máš tak nádherný tělo. Otisk tvé duše,“ vzkázala Kaiře kamarádka Bára Nesvadbová (48).

„Kairo, vaše postava je úchvatná,“ uvedla fanynka. „Nevím, jak to popsat, ale jde z vás taková hezká energie. Užívejte,“ dodala další. ■