Je bezdětný a single: Herec, který ztvárňuje ředitele ve Zlaté labuti, vyvrátil zkreslené informace, které o něm kolují

Ladislav Hampl promluvil o soukromí. Super.cz

Herce jsme se zeptali, pro koho by byl také ochotný cokoliv udělat. "Pro svoje nejbližší kamarády a rodinu. Tedy pro maminku, tátu, svoje dvě sestry s jejich rodinami a také pro bývalou manželku," řekl Super.cz Hampl, který se s krásnou manželkou Majou, která byla o deset mladší, rozvedl před pěti lety. "Přítelkyni žádnou nemám, " prozradil v kontextu.

Dostali jsme se i k jeho rodičům, kdy se roky i v oficiálnějších zdrojích uvádí, že pochází z lékařské rodiny, píše se o něm jako o primářském synkovi. "To není pravda, vůbec nevím, kde se tohle vzalo a marně jsem se to snažil vyvracet, žije si to vlastním životem. Oba rodiče jsou teď už v důchodu, můj táta se celoživotně pohyboval kolem sportu, maminka byla ekonomka," řekl Super.cz.

Sám tíhl od dětství k divadlu, poprvé stanul na na jevišti Divadla F.X. Šaldy v Liberci, odkud pochází, už v deseti letech. Když se podíváme na výčet jeho rolí, říkali jsme si, zda si toho také nenabral víc, než by sám chtěl, poté, co se během pandemie musel živit jako poslíček nebo prodával u okénka a bojoval s financemi. "Asi bych se dokázal uživit i něčím jiným, ale byla by to škoda. Vybral jsem si tohle, baví mě to nejvíc a jsem rád, že to funguje a jede dál. Mám svobodné povolání, když mi někdo nabídne práci, zvážím to a myslím, že si to hlídám, abych k tomu zvládl i to divadlo, které je základ," míní.

Hampl se aktuálně objevuje ve Zlaté labuti. "Ta práce se mi líbí, jsem rád, že jsem dostal důvěru a obsadili mě. Mám rád dobovky, jsou tam krásné kulisy a myslím si, že vizuálně to vypadá naprosto skvěle," věří herec, s nímž jsme v našem rozhovoru probrali také to, do jaké míry řeší, zda se může se svojí rolí ztotožnit. ■