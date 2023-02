Princezna Kate se po 25 letech nečekaně setkala se svým učitelem. Spontánně mu padla okolo krku!

Kate svého bývalého učitele dějepisu během nečekaného setkání spontánně objala... Profimedia.cz

„Proboha! Bože můj,“ vyhrkla Kate, když k ní přistoupil pan Embury v momentě, kdy už téměř vstoupila do muzea. Okamžitě ho poznala a spontánně jej objala. Řekla mu mimo jiné i to, že co se naučila od něj, teď učí i své děti.

Královský pár dorazil do anglického Falmouthu za účelem návštěvy Národního námořního muzea, kde bývalý učitel v současnosti jako důchodce dobrovolně pracuje na částečný úvazek. Na včerejší den, kdy měl jinak zrovna volno, se do práce těšil dvojnásob.

„Bylo to neuvěřitelné setkání, Kate jsem viděl po 25 letech. Nezměnila se ani trochu a je taková, jaká byla dřív – svědomitá, ohleduplná a bujará. Je to úžasná žena,“ nešetřil Embury chválou na adresu Kate.

„Nevěděl jsem, že přijde do muzea, až dnes v šest hodin ráno. Měl jsem volno, pracuji jen v pátek. Požádali nás, zda bychom mohli být připraveni na královskou návštěvu a já jsem samozřejmě chtěl přijít. Vyhlídka na setkání s Kate po všech těch letech byla vzrušující, takže jsem dorazil i ve svém volnu,“ dodal muž původem z Kanady, který má britskou manželku a princeznu učil na škole St. Andrew. ■