Ewa Farna si uřízla pěknou ostudu. Odpustí jí přešlap krajané ze Slezska?

Ewa Farna si uřízla pěknou ostudu. FTV Prima

Oblíbená zpěvačka Ewa Farna (29) se jistě bude po pátečním večeru chytat za hlavu. Uřízla si totiž pěknou ostudu, a to přímo před televizní kamerou. Rodačka z Českého Těšína si totiž dorazila zasoutěžit do oblíbené show Máme rádi Česko, která slaví 10 let. Sympatická hudebnice ale naprosto propadla u slepé mapy. Měla totiž zdánlivě jednoduchý úkol, najít na mapě Karvinou. K překvapení všech jí ale tento úkol dal pěkně zabrat.

„Já tam kousek bydlím, takže mě nepustí domů, když to nenajdu,“ práskla na sebe během plnění úkolu. To okamžitě vyprovokovalo ostatní kolegy v soutěži, kteří se začali bavit na její účet. „Tohle není Karviná, jistě že není,“ rýpnul si Jakub Prachař. A měl pravdu, Ewa místo, které zná stejně dobře jako své vlastní boty, na mapě nenašla. „To je to nejhorší, co se mi mohlo letos stát! Fakt jsem tam nedala Karvinou?!“ nemohla uvěřit vlastnímu selhání Farna. Ostudou se zanořila pod pult mimo dosah kamer a svoje útočiště jen neochotně opouštěla.

Máme rádi Česko startuje svou novou řadu speciálním dílem věnovaným třiceti letům od rozpadu Československa. Těšit se tak můžete i na další české i slovenské tváře, jako jsou Soňa Norisová, Martin Chodúr, Marián Čekovský, Jaro Slávik nebo Mišo Hudák. Jediným ze soutěžících, kdo nezažil rozdělení Československa, je právě Ewa Farna. „Já jsem se narodila v podstatě do rozpadlého manželství. Už to bylo rozdělený. Moje tvorba ale probíhala na oslavu rozpadu. To byl možná ten Silvestr,“ doplnila se smíchem zpěvačka. ■