Linda Finková poprvé po rozvodu ve společnosti: Jsem pro chlapa úžasná věc

Linda Finková byla po rozvodu poprvé ve společnosti. Super.cz

„Jsem rozvedená a zrovna dneska jsme se s Geňou viděli, že jsme spolu točili. My jsme to chystali už celý léta, že se někdy rozvedeme, až se nám někdy bude chtít. Ale nemění se naprosto nic, nemám co říct, nejsem nešťastná ani teď nebudu říkat, že jsem šťastná. Dopadlo to takhle, jsme rozvedený a těším se, až budeme zase něco dělat, já ho stejně vidím pořád,“ smála se zpěvačka během rozhovoru pro Super.cz.

Linda je navíc šťastná po boku svého partnera Milana, ovšem pozor, že by se mezi nimi schylovalo ke svatbě, to ne. Má to totiž další háček. „Můj přítel je taky ještě ženatý, jsou na tom stejně. Oni teda spolu nežijí ještě déle než my s Geňou. Až to dopadne, tak uvidíme, já se necpu nikam.“

Ohledně vdavek má Linda jasno. „Já jsem pro chlapa úžasná věc. Nikdy jsem nikoho netlačila do sňatku. Že bych na každého, koho jsem měla ráda, hned kňučela, že si ho chci vzít, to bych v životě neudělala,“ doplnila se smíchem Linda Finková, se kterou jsme si povídali na narozeninové oslavě hudebníka Pavla Kyklopa Vohnouta. ■