Heidi Janků se opět ukázala jako dračice. Podívejte se, jak skotačila na narozeninové párty svého kamaráda

Heidi Janků to opět pořádně rozjela. Michaela Feuereislová

Je to pár dní, co Heidi Janků (60) ukázala, jakou dokáže být dračicí. Vzbudila totiž pořádný rozruch v jednom z pražských barů, kde ve společnosti Leoše Mareše (46) a herce Štěpána Kozuba (26) tančila na barovém stole na svůj hit Když se načančám.

„Cítím se super. Nebo jak říkáme u nás v Ostravě, fajně. Prožívám hezké období, nic mě netrápí, jsem zdravá, jezdíme s kapelou, mám práci. Takže osobně se mám fajn,“ řekla Super.cz nedávno zpěvačka, jež si ráda vyhodí z kopýtka.

A to dokázala i na narozeninové oslavě hudebníka Pavla Kyklopa Vohnouta, který uspořádal velkou párty u příležitosti svých 60. narozenin. Nezbedná zpěvačka mu popřála a zazpívala na jevišti a ani tentokrát neudržela své emoce na uzdě. O sexy taneční kreace při vystoupení nebyla nouze a všichni přítomní pánové nadšeně pod jevištěm jásali. No posuďte sami, jak to Heidi Janků opět rozbalila. ■