Zpověď, ze které mrazí. Účastníka Survivoru porodila máma v 16 letech, už 13 let ji neviděl. A to bohužel není vše…

Příběh Josefa Kůrky vám vžene slzy do očí. TV Nova

"Vychovávala mě babička s dědou, máma mě měla v šestnácti. S tátou se rozvedli. A když přišlo na řízení, každý už měl svoji rodinu, proběhlo pár soudů a babička přišla s tím, že si mě vezme. Mám je jako rodiče, babičku a dědu," prozradil Kůrka.

Na dětství s prarodiči vzpomíná v dobrém. Bohužel nyní jeho dědeček bojuje s vážnou nemocí. "Měl jsem super dětství. Ale teď to tu těžko zvládám. V prosinci dědu odvezli do nemocnice, má rakovinu, začíná mu stařecká demence. Když jsem sem jel, měl pár měsíců, možná týdnů života. Bylo to těžký. Do toho mám těhotnou snoubenku. Ta už vůbec neví, co se děje. Je v 5. měsíci," prozradil Kůrka fotbalistovi Petru Švancarovi, se kterým se v reality show velmi sblížil.

Jak to má nyní s rodiči? "Mámu jsem třináct let neviděl. Vůbec nevím, co s ní je. Táta se občas ozve, volal mi, když se z médií dozvěděl, že budeme mít dítě," dodal s tím, že ani jeho snoubenka nevyrůstala s rodiči. I proto si oba přejí, aby měli úplnou rodinu a plánují svatbu. ■