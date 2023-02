S manželem za mřížemi je denně v kontaktu: Lucie Křížková promluvila o tom, jak odloučení zvládá

Lucie Křížková promluvila o svém manželovi. Super.cz

Loni v srpnu slavila Lucie Křížková (38) 13 let od svatby v listopadu pak 15 let od chvíle, kdy ji manžel požádal o ruku. Ani jednu z událostí nemohla se svým mužem oslavit společně. Jachtař David Křížek je stále za mřížemi a odpykává si trest.

Moderátorka a modelka se tak zvládá starat o jejich děti Davídka a Lolu, manželovi v loňském roce pomohla vydat knihu Plavba snů, kterou napsal ve vězení.

„Trvalo to dlouho, nebylo to jednoduché, z toho důvodu, že knihu manžel psal v době výkonu trestu, kdy nemá přístup k počítači a technologiím a psal to ručně, propiskou do sešitu. Veškeré úpravy byly zdlouhavé. Trvalo to víc než půl roku, ale byla to cesta naplnění a radosti,“ svěřila se Super.cz moderátorka na křtu knížky Evy Čerešňákové, který moderovala.

Jachtař David Křížek věnoval knihu rodině, a především synovi. Další počin, který z výkonu trestu plánuje vydat, však příliš pro dětského čtenáře nebude. „Je v plánu, že napíše další knihu, ale nebude to kniha pro děti a nebude to určitě nic hezkého. Bude to kniha o tom, co teď prožívá,“ prozradila moderátorka, která je se svým mužem pravidelně v kontaktu.

„Naštěstí to funguje tak, že může každý den volat. Má ode mě předplacenou telefonní kartu, takže se každý den 20 minut můžeme slyšet a jednou za měsíc tam jezdíme na návštěvu,“ prozradila Lucie Křížková, která se těžké období snaží zvládnout sama a za podpory přátel a rodiny.

„Dostala jsem už nabídku od jednoho vydavatelství, jestli bych nechtěla napsat knihu, ale já se na to necítím. Já myslím, že některé věci raději zpracuji sama a se svými blízkými a nemusím je ventilovat,“ dodala moderátorka. ■