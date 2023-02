Herec z gangsterek a jeho krásná dcera z Love Islandu v slzách: Při zemětřesení v Turecku přišli o rodinu

Tamer Hassan a jeho dcera Belle prý během zemětřesení ztratili rodinu. Profimedia.cz

Herec s tureckými kořeny, jenž se proslavil ve filmu Po krk v extázi s Danielem Craigem či v Kick-Ass, uvedl pro stanici Sky News, že s jeho dcerou Belle během zemětřesení přišli o rodinu.

„Naše rodina je nezvěstná. Vzhledem k chladnému počasí si neděláme naděje. Nemám slov. Všichni jsme zničení. Pojedu do Turecka, snažíme se najít cestu do nejhůře postižených oblastí,“ řekl Hassan, který se sice narodil v New Cross v Londýně, ale Turecko považuje za svou mateřskou zemi. Prostřednictvím svého profilu se nyní snaží získat tisíc liber na pomoc potřebným a dostat je do krizí zasažených regionů. Cestovat bude z Kypru, kde v současnosti pobývá.

Boxer, který se stal hercem zhruba ve svých třiceti letech, se dočkal velkého úspěchu, když si zahrál ve snímku Hooligans. Dále se objevil i ve Hře o trůny či ve filmu Batman začíná. Jeho dcera Belle je modelkou a účastnila se například britské verze reality show Love Island.

Rovněž herečka a vítězka Love Islandu Ekin-Su Culculoglu se podělila o zoufalou situaci svých rodinných příslušníků, kteří jsou prý nuceni spát venku poté, co je tato katastrofa připravila o domov. ■