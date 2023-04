Výstřední Jessica Alves podstoupila sto operací. Přifouknutá ňadra předvedla v upnutých minišatech i třpytivém outfitu

Jessica Alves Profimedia.cz

Jessica Alves (39) miluje plastické operace všeho druhu. Z Kena přeoperovaná Barbie se coby žena konečně cítí přirozeně a jediné, co jí chybí ke štěstí, je nějaký ten osudový muž. Zatím je stále ve fázi randění, ale vážný vztah prý zatím nemá, ač dělá všechno proto, aby zaujala.

Jessica nedávno podstoupila už třetí úpravu poprsí, nechala si zvětšit pozadí a pochvaluje si, že dostává nabídky na modeling! Za úpravy svého zevnějšku už utratila miliony, a tak je jasné, že výsledek práce plastických chirurgů s radostí ukazuje na veřejnosti.

„Byla to dlouhá cesta být tím, kým jsem dnes. Podstoupila jsem více než sto operací, za které jsem utratila přes milion liber. Vnímám to jako investici do svého štěstí a budoucnosti. Alespoň zestárnu jako šťastná žena,“ řekla nedávno.

Brazilská hvězda reality show o jak jinak než plastikách, například pózovala v upnutých minišatech broskvové barvy, které všechny modelčiny přifouknuté přednosti udržely na místě jen tak tak. Profesionální focení si ostatně nadmíru užívala. Za fešandu chce ostatně být, i když jen tak vyrazí na večeři do restaurace.

Fotografové jí mimo jiné zvěčnili v třpytivých hnědých šatech s úchvatným dekoltem, kde opět vynikala její přifouknutá ňadra. Ač na první pohled nevypadá přirozeně, některým mužům se její proměna líbí. A jak se říká, každé zboží má svého kupce...Je tak možné, že se Jessica brzy pochlubí tím pravým a splní se jí velký sen - veselka v kostele... ■