Ondřej Novotný o kontroverzích kolem Survivoru: Odtajnil, zda se na ostrově objeví další hráči

Ondřej Novotný otevřeně o Survivoru. Foto: Super.cz/TV Nova

I proto se stejně jako minulý rok rozhodl fanoušky pravidelně informovat o průběhu celé show, včetně rozebírání jednotlivých hráčů. Tentokrát na svém Instagramu otevřel několik témat, včetně kontroverze kolem týmu Hrdinů. Někteří hráči se totiž znají i dobrých pár let.

„Jsme malá země, a když chceš dát dohromady partu Hrdinů ze známých osobností, tak se jich spousty zná. Navíc sem spolu letěli, a také před soutěží se někteří viděli. Ale na tom ostrově se všechno smaže, je to zbytečně zdramatizované. Myslím si, že to nemusíme prožívat,“ vysvětlil šéf organizace Oktagon MMA s tím, že projev jistoty je v Survivoru nebezpečná hra.

„Například Bára s Kundosaki jsou kámošky, ale o to větším jsou terčem. Čím silnější pouto s někým máš, tím víc je to na prd, protože je lidé budou chtít rozdělit.“

Novotný otevřel i téma nově příchozích hráčů, kterých už by prý více přibývat nemělo.

"Není to věc, která by se nikdy nestala. Na světě existuje asi 65 verzí Survivoru. Jsou verze, kde rozhoduje o vítězi hra, to si myslím, že byste se zbláznili nejen vy, ale také já. V jiné zase rozhodují diváci. Noví hráči to mají podle mě spíš těžší, protože ty vztahy už byly rozehrané, těžko zapadáš a musíš hledat skulinky. A ani oni nebyli nadšení, když zjistili, že jsou tzv. žolíci. Další lidé na ostrov nepřijdou,“ dodal moderátor, který aktuálně Dominikánskou republiku opustil kvůli pracovním povinnostem týkajícím se jeho organizace. ■